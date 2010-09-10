Доставка еды

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1578
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Доставка еды

Сообщение zevc » Сегодня, 12:50

Год в зале пахала, чтобы вес сбросить, жевала грудку и гречку. Получилось, заветная цифра достигнута и я с ужасом понимаю, что начала есть много. Ничего с этим сделать не могу, аппетит контролю не поддается. Я так понимаю это последствия ограничений?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1576
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Доставка еды

Сообщение klonik » Сегодня, 19:30

Ага, примерно поэтому большинство тех, кто сбросил вес на жесткой диете набирают его обратно за несколько месяцев. Это огромная ошибка – худеть с ограничениями, чтобы добиться нужных цифр. Нужно выстраивать питание так, чтобы оно было грамотным и ничего другого не хотелось. Пока же вам в помощь доставка еды на дом – выбирайте меню, где калории идут на поддержание, чтобы соблазнов не было.
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