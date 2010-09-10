Запчасти

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1577
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Запчасти

Сообщение zevc » Сегодня, 12:57

Сосед продает МТЗ 80, дешево. Трактор, конечно, не новый, жизнь повидал, но, по словам соседа, отличается надежностью. И если брать, ремонтировать на совесть, то потом можно еще много лет пользоваться. Что скажете про эту модель? Использоваться будет в личном хозяйстве.
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