Сообщение zevc » Сегодня, 12:57

Сосед продает МТЗ 80, дешево. Трактор, конечно, не новый, жизнь повидал, но, по словам соседа, отличается надежностью. И если брать, ремонтировать на совесть, то потом можно еще много лет пользоваться. Что скажете про эту модель? Использоваться будет в личном хозяйстве.