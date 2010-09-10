Запчасти
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Запчасти
Сосед продает МТЗ 80, дешево. Трактор, конечно, не новый, жизнь повидал, но, по словам соседа, отличается надежностью. И если брать, ремонтировать на совесть, то потом можно еще много лет пользоваться. Что скажете про эту модель? Использоваться будет в личном хозяйстве.
Re: Запчасти
А что тут скажешь? Посмотрите каталог запчастей мтз 80, прикиньте, потянете ли ремонт. Если да, то берите – после полного ремонта трактор реально будет работать долгие годы. У нас был, в прошлом году расстались, сделали выбор в пользу более современной модели. Так до сих пор по нему скучаем, очень неприхотливый и выносливый. Комфорт, правда, минимальный, зато надежность максимальная.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя