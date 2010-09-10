Запчасти

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1578
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Запчасти

Сообщение zevc » Сегодня, 12:57

Сосед продает МТЗ 80, дешево. Трактор, конечно, не новый, жизнь повидал, но, по словам соседа, отличается надежностью. И если брать, ремонтировать на совесть, то потом можно еще много лет пользоваться. Что скажете про эту модель? Использоваться будет в личном хозяйстве.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1576
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Запчасти

Сообщение klonik » Сегодня, 18:56

А что тут скажешь? Посмотрите каталог запчастей мтз 80, прикиньте, потянете ли ремонт. Если да, то берите – после полного ремонта трактор реально будет работать долгие годы. У нас был, в прошлом году расстались, сделали выбор в пользу более современной модели. Так до сих пор по нему скучаем, очень неприхотливый и выносливый. Комфорт, правда, минимальный, зато надежность максимальная.
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