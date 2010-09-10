Покупка дивана
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Покупка дивана
Девочки, всем большой привет. Я недавно переехала в Москву, тут еще ничего не знаю. Поэтому прошу у вас помощи. Решила я тут купить себе диван, но не знаю, где лучше это сделать. Да и какой лучше всего подойдёт в комнату 18 кв. м?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей