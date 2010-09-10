Сообщение zevc » Сегодня, 13:02

Девочки, всем большой привет. Я недавно переехала в Москву, тут еще ничего не знаю. Поэтому прошу у вас помощи. Решила я тут купить себе диван, но не знаю, где лучше это сделать. Да и какой лучше всего подойдёт в комнату 18 кв. м?