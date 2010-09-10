Покупка дивана

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zevc
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Сообщения: 1577
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка дивана

Сообщение zevc » Сегодня, 13:02

Девочки, всем большой привет. Я недавно переехала в Москву, тут еще ничего не знаю. Поэтому прошу у вас помощи. Решила я тут купить себе диван, но не знаю, где лучше это сделать. Да и какой лучше всего подойдёт в комнату 18 кв. м?
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