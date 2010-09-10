Покупка дивана

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1578
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка дивана

Сообщение zevc » Сегодня, 13:02

Девочки, всем большой привет. Я недавно переехала в Москву, тут еще ничего не знаю. Поэтому прошу у вас помощи. Решила я тут купить себе диван, но не знаю, где лучше это сделать. Да и какой лучше всего подойдёт в комнату 18 кв. м?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1576
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка дивана

Сообщение klonik » Сегодня, 19:35

Привет, да, сейчас разнообразие диванов большое, конечно. А вам диван нужен в качестве спального места или может просто, чтобы сидеть? От этого и отталкиваться нужно при выборе. Потому что есть диваны, которые не раскладываются. Они и стоят дешевле, а которые раскладываются подороже. Посмотри в магазине Moon каталог диванов Москва очень большой. Об этих диванов очень много положительных отзывов, сами можете посмотреть в интернете. Диваны качественные, при этом стоимость их невысокая.
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