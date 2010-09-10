Покупка дивана
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Покупка дивана
Девочки, всем большой привет. Я недавно переехала в Москву, тут еще ничего не знаю. Поэтому прошу у вас помощи. Решила я тут купить себе диван, но не знаю, где лучше это сделать. Да и какой лучше всего подойдёт в комнату 18 кв. м?
Re: Покупка дивана
Привет, да, сейчас разнообразие диванов большое, конечно. А вам диван нужен в качестве спального места или может просто, чтобы сидеть? От этого и отталкиваться нужно при выборе. Потому что есть диваны, которые не раскладываются. Они и стоят дешевле, а которые раскладываются подороже. Посмотри в магазине Moon каталог диванов Москва очень большой. Об этих диванов очень много положительных отзывов, сами можете посмотреть в интернете. Диваны качественные, при этом стоимость их невысокая.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя