Сообщение zevc » Сегодня, 18:33

Сколько у вас столовых приборов в доме, конкретно вилок и ложек? Нас четверо, то есть всего четыре вилки, четыре ложки – достаточно, как мне кажется. Но мама говорит, что этого мало – а вдруг гости придут? И сколько же тогда всего этого надо?