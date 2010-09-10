Столовые приборы

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1578
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Столовые приборы

Сообщение zevc » Сегодня, 18:33

Сколько у вас столовых приборов в доме, конкретно вилок и ложек? Нас четверо, то есть всего четыре вилки, четыре ложки – достаточно, как мне кажется. Но мама говорит, что этого мало – а вдруг гости придут? И сколько же тогда всего этого надо?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1576
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Столовые приборы

Сообщение klonik » Сегодня, 19:52

В свое время купили столовые приборы набором, там на 12 персон все шло. За те пять лет, что у нас этот набор, ни разу не было такого, чтобы кому-то вилки или ложки не хватило. На наши праздники собирается максимум десять человек, всем всего хватает. Если у вас гостей не бывает, то и докупать ничего не надо. А так считайте по максимальному количеству тех, кого можете разом к себе домой пригласить.
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