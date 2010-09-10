Столовые приборы
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Столовые приборы
Сколько у вас столовых приборов в доме, конкретно вилок и ложек? Нас четверо, то есть всего четыре вилки, четыре ложки – достаточно, как мне кажется. Но мама говорит, что этого мало – а вдруг гости придут? И сколько же тогда всего этого надо?
Re: Столовые приборы
В свое время купили столовые приборы набором, там на 12 персон все шло. За те пять лет, что у нас этот набор, ни разу не было такого, чтобы кому-то вилки или ложки не хватило. На наши праздники собирается максимум десять человек, всем всего хватает. Если у вас гостей не бывает, то и докупать ничего не надо. А так считайте по максимальному количеству тех, кого можете разом к себе домой пригласить.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя