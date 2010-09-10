Пошив штор
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Пошив штор
Где в Москве можно заказать пошив штор для столовой?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Пошив штор
У меня сестра после того как переехала жить в родительскую квартиру все старые шторы заменила на новые заказав их пошив в АКМЭ https://acmedecor.ru/poshiv-shtor/ Зайдите к ним на сайт там целый раздел шторам для столовой посвящен. Уверена отыщите что то и для себя по-вкусу. У них кстати вызов дизайнера штор с каталогами тканей - бесплатно осуществляется.
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