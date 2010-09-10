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viktorcok Гость RZN.info Сообщения: 88 Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13 Откуда: Москва Email рассылки любого объема, сложности по всей РФ, СНГ, Европе Цитата Сообщение viktorcok » Сегодня, 11:53



Любые Email рассылки для Вас!

Рассылки по любым базам – Вашим или моим. Никаких ограничений на рассылку, никаких ограничений в объёмах.

Чёрные тематики не рассылаются ни за какие деньги.



Спустя 8 лет, с основания сервиса, сегодня возможности таковы:

1. В наличии более 1200 разных баз по РФ и СНГ и около 2800 баз по Европе, США, Азии

2. Имеются все известные тематики:

- физлица по всей РФ и СНГ, США, Европе

- юрлица по всей РФ и СНГ, США, Европе

- датинг базы со всего мира

- базы казино, базы покера, геймблинг. В основном Европа и США. Есть РФ.

- Базы социальных сетей, базы почтовых служб, корпоративные базы

- подписные сервисы, интернет магазины, форумы, тематические сообщества и многое другое.

3. В зависимости от требуемого объёма, качества базы и стране получателей используются разные методы доставки почты: вебмайлер, SMTP, relaymail.

4. Глобальная чистка всех баз раз в год и самых популярных баз раз в квартал от нерабочих email



В сумме есть порядка 160 млн контактов по РФ и около 890 млн контактов по США, Европе, СНГ



Если рассылка идёт по Вашим базам, по окончании рассылки Ваша база будет стёрта. Сервис их не копит и не продаёт. Для этого у меня достаточно своих баз.



Беспрецедентно высокий уровень доставки

При рассылке используются новые расходные материалы: домены, прокси, корпоративные редиректы на ссылки, почтовые ящики.

Серверы для рассылок располагается только в Европейских странах в белых подсетях.

Процент попадания в папку "Входящие" по русским база примерно 80-90 %!

Процент попадания в папку "Входящие" по европейским базам примерно 70-80 %!



Цены:

Рассылка по России и СНГ:

Минимальный объём рассылки – 50 000 писем / 3000 р.

Любые рассылки, объёмом до 50 000 писем, будут стоить 3000 р.

Заказ от 50 и до 70 тыс. писем – 4000 р.

Заказ от 70 и до 100 тыс. писем – 5000 р.

Заказ 200 тыс. писем – 8000 р.

При заказе от 300 тыс. писем цена рассылки 3000 р за каждые 100 000 писем.

Заказ 1 млн писем – 20 000 р.

Заказ от 2 млн писем и выше – цена оговаривается отдельно.



При регулярных заказах скидки до 50 %.



Рассылка по Европе, США:

Для расчёта используется цена за аналогичный объём рассылки по РФ, умноженная на 1,5



После обращения по нижеуказанным контактам, Вы получите ответы на все Ваши вопросы, получите требования к письму, и информацию по окончательной цене и наличию баз с нужной целевой аудиторией.



Совокупность всех вышеперечисленных пунктов позволяет Вам серьёзно сэкономить время, нервы, репутацию, застраховать себя от ошибок и казусов и получить хорошую качественную email рассылку по хорошей цене.



Оплата принимается всем чем платится, из любой страны.



Контакты:

Whatsapp: +79235094489

Telegram:

email:

Skype: prostie.resheniya

Канал в Telegram: Выгодный и бескомпромиссно мощный сервис email рассылок по РФ, СНГ, Европе, США.Любые Email рассылки для Вас!Рассылки по любым базам – Вашим или моим. Никаких ограничений на рассылку, никаких ограничений в объёмах.Чёрные тематики не рассылаются ни за какие деньги.Спустя 8 лет, с основания сервиса, сегодня возможности таковы:1. В наличии более 1200 разных баз по РФ и СНГ и около 2800 баз по Европе, США, Азии2. Имеются все известные тематики:- физлица по всей РФ и СНГ, США, Европе- юрлица по всей РФ и СНГ, США, Европе- датинг базы со всего мира- базы казино, базы покера, геймблинг. В основном Европа и США. Есть РФ.- Базы социальных сетей, базы почтовых служб, корпоративные базы- подписные сервисы, интернет магазины, форумы, тематические сообщества и многое другое.3. В зависимости от требуемого объёма, качества базы и стране получателей используются разные методы доставки почты: вебмайлер, SMTP, relaymail.4. Глобальная чистка всех баз раз в год и самых популярных баз раз в квартал от нерабочих emailВ сумме есть порядка 160 млн контактов по РФ и около 890 млн контактов по США, Европе, СНГЕсли рассылка идёт по Вашим базам, по окончании рассылки Ваша база будет стёрта. Сервис их не копит и не продаёт. Для этого у меня достаточно своих баз.Беспрецедентно высокий уровень доставкиПри рассылке используются новые расходные материалы: домены, прокси, корпоративные редиректы на ссылки, почтовые ящики.Серверы для рассылок располагается только в Европейских странах в белых подсетях.Процент попадания в папку "Входящие" по русским база примерно 80-90 %!Процент попадания в папку "Входящие" по европейским базам примерно 70-80 %!Цены:Рассылка по России и СНГ:Минимальный объём рассылки – 50 000 писем / 3000 р.Любые рассылки, объёмом до 50 000 писем, будут стоить 3000 р.Заказ от 50 и до 70 тыс. писем – 4000 р.Заказ от 70 и до 100 тыс. писем – 5000 р.Заказ 200 тыс. писем – 8000 р.При заказе от 300 тыс. писем цена рассылки 3000 р за каждые 100 000 писем.Заказ 1 млн писем – 20 000 р.Заказ от 2 млн писем и выше – цена оговаривается отдельно.При регулярных заказах скидки до 50 %.Рассылка по Европе, США:Для расчёта используется цена за аналогичный объём рассылки по РФ, умноженная на 1,5После обращения по нижеуказанным контактам, Вы получите ответы на все Ваши вопросы, получите требования к письму, и информацию по окончательной цене и наличию баз с нужной целевой аудиторией.Совокупность всех вышеперечисленных пунктов позволяет Вам серьёзно сэкономить время, нервы, репутацию, застраховать себя от ошибок и казусов и получить хорошую качественную email рассылку по хорошей цене.Оплата принимается всем чем платится, из любой страны.Контакты:Whatsapp: +79235094489Telegram: https://t.me/gold_promotion email: prostie-resheniya@yandex.ru Skype: prostie.resheniyaКанал в Telegram: https://t.me/goldprg Вернуться к началу

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