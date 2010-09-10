Email рассылки любого объема, сложности по всей РФ, СНГ, Европе
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Email рассылки любого объема, сложности по всей РФ, СНГ, Европе
Выгодный и бескомпромиссно мощный сервис email рассылок по РФ, СНГ, Европе, США.
Любые Email рассылки для Вас!
Рассылки по любым базам – Вашим или моим. Никаких ограничений на рассылку, никаких ограничений в объёмах.
Чёрные тематики не рассылаются ни за какие деньги.
Спустя 8 лет, с основания сервиса, сегодня возможности таковы:
1. В наличии более 1200 разных баз по РФ и СНГ и около 2800 баз по Европе, США, Азии
2. Имеются все известные тематики:
- физлица по всей РФ и СНГ, США, Европе
- юрлица по всей РФ и СНГ, США, Европе
- датинг базы со всего мира
- базы казино, базы покера, геймблинг. В основном Европа и США. Есть РФ.
- Базы социальных сетей, базы почтовых служб, корпоративные базы
- подписные сервисы, интернет магазины, форумы, тематические сообщества и многое другое.
3. В зависимости от требуемого объёма, качества базы и стране получателей используются разные методы доставки почты: вебмайлер, SMTP, relaymail.
4. Глобальная чистка всех баз раз в год и самых популярных баз раз в квартал от нерабочих email
В сумме есть порядка 160 млн контактов по РФ и около 890 млн контактов по США, Европе, СНГ
Если рассылка идёт по Вашим базам, по окончании рассылки Ваша база будет стёрта. Сервис их не копит и не продаёт. Для этого у меня достаточно своих баз.
Беспрецедентно высокий уровень доставки
При рассылке используются новые расходные материалы: домены, прокси, корпоративные редиректы на ссылки, почтовые ящики.
Серверы для рассылок располагается только в Европейских странах в белых подсетях.
Процент попадания в папку "Входящие" по русским база примерно 80-90 %!
Процент попадания в папку "Входящие" по европейским базам примерно 70-80 %!
Цены:
Рассылка по России и СНГ:
Минимальный объём рассылки – 50 000 писем / 3000 р.
Любые рассылки, объёмом до 50 000 писем, будут стоить 3000 р.
Заказ от 50 и до 70 тыс. писем – 4000 р.
Заказ от 70 и до 100 тыс. писем – 5000 р.
Заказ 200 тыс. писем – 8000 р.
При заказе от 300 тыс. писем цена рассылки 3000 р за каждые 100 000 писем.
Заказ 1 млн писем – 20 000 р.
Заказ от 2 млн писем и выше – цена оговаривается отдельно.
При регулярных заказах скидки до 50 %.
Рассылка по Европе, США:
Для расчёта используется цена за аналогичный объём рассылки по РФ, умноженная на 1,5
После обращения по нижеуказанным контактам, Вы получите ответы на все Ваши вопросы, получите требования к письму, и информацию по окончательной цене и наличию баз с нужной целевой аудиторией.
Совокупность всех вышеперечисленных пунктов позволяет Вам серьёзно сэкономить время, нервы, репутацию, застраховать себя от ошибок и казусов и получить хорошую качественную email рассылку по хорошей цене.
Оплата принимается всем чем платится, из любой страны.
Контакты:
Whatsapp: +79235094489
Telegram: https://t.me/gold_promotion
email: prostie-resheniya@yandex.ru
Skype: prostie.resheniya
Канал в Telegram: https://t.me/goldprg
Любые Email рассылки для Вас!
Рассылки по любым базам – Вашим или моим. Никаких ограничений на рассылку, никаких ограничений в объёмах.
Чёрные тематики не рассылаются ни за какие деньги.
Спустя 8 лет, с основания сервиса, сегодня возможности таковы:
1. В наличии более 1200 разных баз по РФ и СНГ и около 2800 баз по Европе, США, Азии
2. Имеются все известные тематики:
- физлица по всей РФ и СНГ, США, Европе
- юрлица по всей РФ и СНГ, США, Европе
- датинг базы со всего мира
- базы казино, базы покера, геймблинг. В основном Европа и США. Есть РФ.
- Базы социальных сетей, базы почтовых служб, корпоративные базы
- подписные сервисы, интернет магазины, форумы, тематические сообщества и многое другое.
3. В зависимости от требуемого объёма, качества базы и стране получателей используются разные методы доставки почты: вебмайлер, SMTP, relaymail.
4. Глобальная чистка всех баз раз в год и самых популярных баз раз в квартал от нерабочих email
В сумме есть порядка 160 млн контактов по РФ и около 890 млн контактов по США, Европе, СНГ
Если рассылка идёт по Вашим базам, по окончании рассылки Ваша база будет стёрта. Сервис их не копит и не продаёт. Для этого у меня достаточно своих баз.
Беспрецедентно высокий уровень доставки
При рассылке используются новые расходные материалы: домены, прокси, корпоративные редиректы на ссылки, почтовые ящики.
Серверы для рассылок располагается только в Европейских странах в белых подсетях.
Процент попадания в папку "Входящие" по русским база примерно 80-90 %!
Процент попадания в папку "Входящие" по европейским базам примерно 70-80 %!
Цены:
Рассылка по России и СНГ:
Минимальный объём рассылки – 50 000 писем / 3000 р.
Любые рассылки, объёмом до 50 000 писем, будут стоить 3000 р.
Заказ от 50 и до 70 тыс. писем – 4000 р.
Заказ от 70 и до 100 тыс. писем – 5000 р.
Заказ 200 тыс. писем – 8000 р.
При заказе от 300 тыс. писем цена рассылки 3000 р за каждые 100 000 писем.
Заказ 1 млн писем – 20 000 р.
Заказ от 2 млн писем и выше – цена оговаривается отдельно.
При регулярных заказах скидки до 50 %.
Рассылка по Европе, США:
Для расчёта используется цена за аналогичный объём рассылки по РФ, умноженная на 1,5
После обращения по нижеуказанным контактам, Вы получите ответы на все Ваши вопросы, получите требования к письму, и информацию по окончательной цене и наличию баз с нужной целевой аудиторией.
Совокупность всех вышеперечисленных пунктов позволяет Вам серьёзно сэкономить время, нервы, репутацию, застраховать себя от ошибок и казусов и получить хорошую качественную email рассылку по хорошей цене.
Оплата принимается всем чем платится, из любой страны.
Контакты:
Whatsapp: +79235094489
Telegram: https://t.me/gold_promotion
email: prostie-resheniya@yandex.ru
Skype: prostie.resheniya
Канал в Telegram: https://t.me/goldprg
1 сообщение • Страница 1 из 1
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