Искусственный интеллект для бизнеса, какой?
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Искусственный интеллект для бизнеса, какой?
Есть на нашем форуме спецы по нейросетям и искусственному интеллекту? Какие русскоязычные разработки для сферы недвижимости знаете? Ищем софт или сервис для агентства недвижимости. Какой искусственный интеллект для бизнеса вы применяете и насколько сильно его внедрение сказалось на общей эффективности работы компании? По FronTech Atlas отзывы есть?
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