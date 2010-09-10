Искусственный интеллект для бизнеса, какой?

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Искусственный интеллект для бизнеса, какой?

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 19:57

Есть на нашем форуме спецы по нейросетям и искусственному интеллекту? Какие русскоязычные разработки для сферы недвижимости знаете? Ищем софт или сервис для агентства недвижимости. Какой искусственный интеллект для бизнеса вы применяете и насколько сильно его внедрение сказалось на общей эффективности работы компании? По FronTech Atlas отзывы есть?
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