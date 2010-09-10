Профнастил для крыши

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1578
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Профнастил для крыши

Сообщение klonik » Сегодня, 11:48

Как прикинуть примерную стоимость крыши? Со стропильной системой на следующей неделе закончим, нужно покупать железо и вызывать рабочих, которые уложат его. По ценам полная неразбериха, везде пишут разное, на что ориентироваться?
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