Сообщение klonik » Сегодня, 11:48

Как прикинуть примерную стоимость крыши? Со стропильной системой на следующей неделе закончим, нужно покупать железо и вызывать рабочих, которые уложат его. По ценам полная неразбериха, везде пишут разное, на что ориентироваться?