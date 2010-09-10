Профнастил для крыши
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Профнастил для крыши
Как прикинуть примерную стоимость крыши? Со стропильной системой на следующей неделе закончим, нужно покупать железо и вызывать рабочих, которые уложат его. По ценам полная неразбериха, везде пишут разное, на что ориентироваться?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя