Профнастил для крыши

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Профнастил для крыши

Сообщение klonik » Вчера, 11:48

Как прикинуть примерную стоимость крыши? Со стропильной системой на следующей неделе закончим, нужно покупать железо и вызывать рабочих, которые уложат его. По ценам полная неразбериха, везде пишут разное, на что ориентироваться?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1586
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Профнастил для крыши

Сообщение zevc » Вчера, 19:56

Считаете, сколько у вас квадратов крыши, смотрите профнастил для крыши цена за лист – тут математика простейшая, не думаю, что будут сложности. Кровельщики, в среднем, за работу берут примерно половину стоимости материала, хотя расценки разные. Но я бы советовала самостоятельно листы закрепить. Это с фальцевой кровлей сложно, там инструмент специальный нужен и опыт. А профнастил просто крепится по схеме, да и все.
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