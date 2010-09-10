Профнастил для крыши
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Профнастил для крыши
Как прикинуть примерную стоимость крыши? Со стропильной системой на следующей неделе закончим, нужно покупать железо и вызывать рабочих, которые уложат его. По ценам полная неразбериха, везде пишут разное, на что ориентироваться?
Re: Профнастил для крыши
Считаете, сколько у вас квадратов крыши, смотрите профнастил для крыши цена за лист – тут математика простейшая, не думаю, что будут сложности. Кровельщики, в среднем, за работу берут примерно половину стоимости материала, хотя расценки разные. Но я бы советовала самостоятельно листы закрепить. Это с фальцевой кровлей сложно, там инструмент специальный нужен и опыт. А профнастил просто крепится по схеме, да и все.
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