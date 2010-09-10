Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1578
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 23 минуты назад

Думаем об аренде 1С, останавливает зависимость от интернета. В офисе, например, скорость небольшая, интернет с модема мобильного, сигнал слабый. Непонятно, будет ли этого достаточно для работы или придется покупать усилитель, чтобы хоть как-то в программу заходить.
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