Сообщение klonik » 23 минуты назад

Думаем об аренде 1С, останавливает зависимость от интернета. В офисе, например, скорость небольшая, интернет с модема мобильного, сигнал слабый. Непонятно, будет ли этого достаточно для работы или придется покупать усилитель, чтобы хоть как-то в программу заходить.