Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 13:55

Думаем об аренде 1С, останавливает зависимость от интернета. В офисе, например, скорость небольшая, интернет с модема мобильного, сигнал слабый. Непонятно, будет ли этого достаточно для работы или придется покупать усилитель, чтобы хоть как-то в программу заходить.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1586
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:24

Какая у вас скорость? У некоторых компаний, которые дают программу в аренду, требования к скорости минимальные. Я с ними https://www.arenda1c.ru работала даже в деревне, где 4ж постоянно на 3ж переключался. И ничего, грузилось все, причем не особо медленно. Вам бы стоило замерить скорость – для этого можно воспользоваться бесплатными программами, а потом уже смотреть что подойдет.
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