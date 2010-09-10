JAC

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

JAC

Сообщение Радищева » Вчера, 15:29

Скажите хорошие ли погрузчики вилочные выпускает производитель JAC?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: JAC

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 10:48

Я считаю что по соотношению цены и качества у них лучшие на рынке вилочные погрузчики. Мы сами закупили на склад сразу десяток погрузчиков дизельных JAC через эту компанию https://jac-lift.ru/cpcd С ними же заключили еще и договор на обслуживание и ремонт. Цены порадовали они ниже чем у конкурентов
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