JAC
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JAC
Скажите хорошие ли погрузчики вилочные выпускает производитель JAC?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: JAC
Я считаю что по соотношению цены и качества у них лучшие на рынке вилочные погрузчики. Мы сами закупили на склад сразу десяток погрузчиков дизельных JAC через эту компанию https://jac-lift.ru/cpcd С ними же заключили еще и договор на обслуживание и ремонт. Цены порадовали они ниже чем у конкурентов
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