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Шапошникова Гость RZN.info Сообщения: 85 Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06 Re: JAC Цитата Сообщение Шапошникова » Сегодня, 10:48 Я считаю что по соотношению цены и качества у них лучшие на рынке вилочные погрузчики. Мы сами закупили на склад сразу десяток погрузчиков дизельных JAC через эту компанию https://jac-lift.ru/cpcd С ними же заключили еще и договор на обслуживание и ремонт. Цены порадовали они ниже чем у конкурентов Вернуться к началу

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