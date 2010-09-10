Два года назад развелась

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Два года назад развелась

Сообщение klonik » Сегодня, 17:09

Два года назад развелась, от развода только что отошла. Радуюсь только, что детей нет. Для себя решила, что если второй раз замуж пойду, то только по расчету, больше никакой любви. Интересно, а сложно найти супруга при таком подходе? И где искать?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей