Два года назад развелась
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Два года назад развелась
Два года назад развелась, от развода только что отошла. Радуюсь только, что детей нет. Для себя решила, что если второй раз замуж пойду, то только по расчету, больше никакой любви. Интересно, а сложно найти супруга при таком подходе? И где искать?
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