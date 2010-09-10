Два года назад развелась

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Два года назад развелась

Сообщение klonik » Вчера, 17:09

Два года назад развелась, от развода только что отошла. Радуюсь только, что детей нет. Для себя решила, что если второй раз замуж пойду, то только по расчету, больше никакой любви. Интересно, а сложно найти супруга при таком подходе? И где искать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1586
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Два года назад развелась

Сообщение zevc » Вчера, 20:03

Автор, сходите пo ccылкe, там как раз есть подробная инструкция на тему того, как замуж выйти по расчету. Я такой подход не осуждаю, но и не одобряю. Да, есть примеры удачных браков по расчету, где оба счастливы, но в большинстве случаев все наоборот обстоит. Раньше женились по расчету, потому что одному не выжить. Сейчас такой необходимости нет, зачем оно вам?
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