Два года назад развелась
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Два года назад развелась
Два года назад развелась, от развода только что отошла. Радуюсь только, что детей нет. Для себя решила, что если второй раз замуж пойду, то только по расчету, больше никакой любви. Интересно, а сложно найти супруга при таком подходе? И где искать?
Re: Два года назад развелась
Автор, сходите пo ccылкe, там как раз есть подробная инструкция на тему того, как замуж выйти по расчету. Я такой подход не осуждаю, но и не одобряю. Да, есть примеры удачных браков по расчету, где оба счастливы, но в большинстве случаев все наоборот обстоит. Раньше женились по расчету, потому что одному не выжить. Сейчас такой необходимости нет, зачем оно вам?
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