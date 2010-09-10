Мебель
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Мебель
Всем привет, подскажите, где можно посмотреть стулья для кухни? Они же будут использоваться в гостиной, если какой сабантуй будет собираться и по количеству мы не поместимся на кухне. Нужны с мягким сиденьем и мягкой спинкой.
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