Мебель

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мебель

Сообщение klonik » Вчера, 17:41

Всем привет, подскажите, где можно посмотреть стулья для кухни? Они же будут использоваться в гостиной, если какой сабантуй будет собираться и по количеству мы не поместимся на кухне. Нужны с мягким сиденьем и мягкой спинкой.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1586
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Мебель

Сообщение zevc » Вчера, 20:50

Приветствую, такая красота есть в финской мебели, вот ссылка scandicstyle.ru, стульчик Ариель называется, удобный - не описать, изящный - да вы и сами по картинке видите. Единственный нюанс - если гости не очень аккуратные, то им лучше обычные деревянные ставьте, эти чистить не знаю как - дома можно или химчистку вызывать. У меня есть парочку друзей-поросят, для них отдельные стулья куплены, которые марать можно)
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