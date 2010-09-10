Мебель

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мебель

Сообщение klonik » 16 май 2024, 17:41

Всем привет, подскажите, где можно посмотреть стулья для кухни? Они же будут использоваться в гостиной, если какой сабантуй будет собираться и по количеству мы не поместимся на кухне. Нужны с мягким сиденьем и мягкой спинкой.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1598
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Мебель

Сообщение zevc » 16 май 2024, 20:50

Приветствую, такая красота есть в финской мебели, вот ссылка scandicstyle.ru, стульчик Ариель называется, удобный - не описать, изящный - да вы и сами по картинке видите. Единственный нюанс - если гости не очень аккуратные, то им лучше обычные деревянные ставьте, эти чистить не знаю как - дома можно или химчистку вызывать. У меня есть парочку друзей-поросят, для них отдельные стулья куплены, которые марать можно)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Fabos
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 17:49

Re: Мебель

Сообщение Fabos » Сегодня, 06:17

Когда покупаешь импортную мебель, то так переплачиваешь за то, что её возят откуда-то. В цены же потом впихивают и перевозку, и растаможку и тд. Не понимаю зачем тратиться, если у нас делают мебель ничуть не хуже.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Anatup

Re: Мебель

Сообщение Anatup » 51 минуту назад

У нас сейчас предостаточно недорогой и отечественной мебели, и та же белорусская широким фронтом представлена, которая даже почему-то дешевле нашей. Да и на заказ у нас делается всё что угодно. Так что, можно поискать по магазинам и найти то, что придётся вам по вкусу. Загляните, например, в интернет-магазин мебели https://albamebel.shop/. Там большое разнообразие кухонной мебели, стульев, столов и тд.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя