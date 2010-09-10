Сообщение Fabos » Сегодня, 06:17

Когда покупаешь импортную мебель, то так переплачиваешь за то, что её возят откуда-то. В цены же потом впихивают и перевозку, и растаможку и тд. Не понимаю зачем тратиться, если у нас делают мебель ничуть не хуже.