Мебель
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Мебель
Всем привет, подскажите, где можно посмотреть стулья для кухни? Они же будут использоваться в гостиной, если какой сабантуй будет собираться и по количеству мы не поместимся на кухне. Нужны с мягким сиденьем и мягкой спинкой.
Re: Мебель
Приветствую, такая красота есть в финской мебели, вот ссылка scandicstyle.ru, стульчик Ариель называется, удобный - не описать, изящный - да вы и сами по картинке видите. Единственный нюанс - если гости не очень аккуратные, то им лучше обычные деревянные ставьте, эти чистить не знаю как - дома можно или химчистку вызывать. У меня есть парочку друзей-поросят, для них отдельные стулья куплены, которые марать можно)
Re: Мебель
Когда покупаешь импортную мебель, то так переплачиваешь за то, что её возят откуда-то. В цены же потом впихивают и перевозку, и растаможку и тд. Не понимаю зачем тратиться, если у нас делают мебель ничуть не хуже.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
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Re: Мебель
У нас сейчас предостаточно недорогой и отечественной мебели, и та же белорусская широким фронтом представлена, которая даже почему-то дешевле нашей. Да и на заказ у нас делается всё что угодно. Так что, можно поискать по магазинам и найти то, что придётся вам по вкусу. Загляните, например, в интернет-магазин мебели https://albamebel.shop/. Там большое разнообразие кухонной мебели, стульев, столов и тд.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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