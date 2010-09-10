Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Подскажите
Всем привет. Когда разбирали бабушкин дом, под кроватью нашли гребень для волос. На вид он из серебра, но он очень тяжелый. Хочется узнать, из чего он реально сделан, потом можно было бы его сдать, все равно зубчиков нет, в обиходе не пригодится. Подскажите, куда можно его отвезти на экспертизу?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей