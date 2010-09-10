Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 38 минут назад

Всем привет. Когда разбирали бабушкин дом, под кроватью нашли гребень для волос. На вид он из серебра, но он очень тяжелый. Хочется узнать, из чего он реально сделан, потом можно было бы его сдать, все равно зубчиков нет, в обиходе не пригодится. Подскажите, куда можно его отвезти на экспертизу?
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