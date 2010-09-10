Подскажите
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Подскажите
Всем привет. Когда разбирали бабушкин дом, под кроватью нашли гребень для волос. На вид он из серебра, но он очень тяжелый. Хочется узнать, из чего он реально сделан, потом можно было бы его сдать, все равно зубчиков нет, в обиходе не пригодится. Подскажите, куда можно его отвезти на экспертизу?
Re: Подскажите
Добрый день. На прошлой неделе мы разбирали хлам в недавно купленном доме. Нашли очень много интересных старинных вещей. В одной невзрачной шкатулке были много разных монет разного номинала. Отнесли их на проверку в https://ageoftime.ru/ , это салон, где профессионально оценивают старинные вещи. Оказывается, что нам достались очень редкие экземпляры монет 17-18 веков и они имеют большую ценность среди нумизматов. Так что, вы тоже можете обратиться к ним, у них очень честный и вежливый персонал, очень приятно иметь с ними дело.
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