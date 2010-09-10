Рукоделие

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Рукоделие

Сообщение klonik » 30 минут назад

Всем привет, вопрос у меня к рукодельницам. Где вы покупаете товары для рукоделия и творчества? Помнится, что раньше где-то был специализированный магазин, но так и не смогла найти самостоятельно. Если знаете, может быть мне подскажите?
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