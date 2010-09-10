Сообщение klonik » Вчера, 19:02

Всем привет, вопрос у меня к рукодельницам. Где вы покупаете товары для рукоделия и творчества? Помнится, что раньше где-то был специализированный магазин, но так и не смогла найти самостоятельно. Если знаете, может быть мне подскажите?