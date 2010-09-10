Рукоделие

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Рукоделие

Сообщение klonik » Вчера, 19:02

Всем привет, вопрос у меня к рукодельницам. Где вы покупаете товары для рукоделия и творчества? Помнится, что раньше где-то был специализированный магазин, но так и не смогла найти самостоятельно. Если знаете, может быть мне подскажите?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1586
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Рукоделие

Сообщение zevc » Вчера, 20:08

Привет, есть очень хороший магазин товаров для творчества и рукоделия называется «Кудель». Мне самой недавно его порекомендовали. Но, я в восторге от ассортимента, который представлен в этом магазине. Я в основном вяжу на продажу носки, варежки, шарфы и шапки. Но, когда появляется свободное время я предпочитаю вышивать. Вышивки очень красивые у них есть, несколько раз уже покупала. А пряжа очень хорошего качества у них и цены невысокие. Теперь беру вот только у них.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость