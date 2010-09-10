Рукоделие
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Рукоделие
Всем привет, вопрос у меня к рукодельницам. Где вы покупаете товары для рукоделия и творчества? Помнится, что раньше где-то был специализированный магазин, но так и не смогла найти самостоятельно. Если знаете, может быть мне подскажите?
Re: Рукоделие
Привет, есть очень хороший магазин товаров для творчества и рукоделия называется «Кудель». Мне самой недавно его порекомендовали. Но, я в восторге от ассортимента, который представлен в этом магазине. Я в основном вяжу на продажу носки, варежки, шарфы и шапки. Но, когда появляется свободное время я предпочитаю вышивать. Вышивки очень красивые у них есть, несколько раз уже покупала. А пряжа очень хорошего качества у них и цены невысокие. Теперь беру вот только у них.
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