Торговые стеллажи

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Торговые стеллажи

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 10:28

Порекомендуйте где можно в нашем городе купить оптом вот такие https://alur-trade.com/ua/stellazhi-torgovye/ торговые стеллажи? Сколько не искала не смогла пока что найти. Попадаются варианты или когда очень как я считаю дорогие они или количество имеющихся на складе магазина стеллажей минимально
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость