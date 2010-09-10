Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Подскажите
Доброго времени суток. На работе придумала модель, которая очень помогает нам в производстве. Решила защитить свое авторское право, чтобы никто не мог им воспользоваться без моего ведома. Подскажите, куда можно обратиться чтобы получить патент? Заранее спасибо!
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей