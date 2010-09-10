Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1587
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:30

Доброго времени суток. На работе придумала модель, которая очень помогает нам в производстве. Решила защитить свое авторское право, чтобы никто не мог им воспользоваться без моего ведома. Подскажите, куда можно обратиться чтобы получить патент? Заранее спасибо!
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