Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1587
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:30

Доброго времени суток. На работе придумала модель, которая очень помогает нам в производстве. Решила защитить свое авторское право, чтобы никто не мог им воспользоваться без моего ведома. Подскажите, куда можно обратиться чтобы получить патент? Заранее спасибо!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1585
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 43 минуты назад

Здравствуйте! Мой муж тоже изобрел очень полезный аппарат, он им пользуется у себя на работе. Благодаря ему, время на изготовление деталей сокращается в разы. Сначала говорил, типа пусть все им пользуются ему не жалко. Но я его убедила, что он потратил много времени и средств, чтобы заполучить этот аппарат и было бы глупо, вот так вот попусту потратить свои силы. Для получения патента, мы обратились в бюро, вот тут то нам все рассказали и помогли его быстро получить. К тому же, получилось это сделать за очень приятную цену.
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