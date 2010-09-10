Сообщение zevc » Сегодня, 13:30

Доброго времени суток. На работе придумала модель, которая очень помогает нам в производстве. Решила защитить свое авторское право, чтобы никто не мог им воспользоваться без моего ведома. Подскажите, куда можно обратиться чтобы получить патент? Заранее спасибо!