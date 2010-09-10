Подскажите
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Подскажите
Доброго времени суток. На работе придумала модель, которая очень помогает нам в производстве. Решила защитить свое авторское право, чтобы никто не мог им воспользоваться без моего ведома. Подскажите, куда можно обратиться чтобы получить патент? Заранее спасибо!
Re: Подскажите
Здравствуйте! Мой муж тоже изобрел очень полезный аппарат, он им пользуется у себя на работе. Благодаря ему, время на изготовление деталей сокращается в разы. Сначала говорил, типа пусть все им пользуются ему не жалко. Но я его убедила, что он потратил много времени и средств, чтобы заполучить этот аппарат и было бы глупо, вот так вот попусту потратить свои силы. Для получения патента, мы обратились в бюро, вот тут то нам все рассказали и помогли его быстро получить. К тому же, получилось это сделать за очень приятную цену.
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