Как добраться до Петергофа?

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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Как добраться до Петергофа?

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 17:00

Здравствуйте. Хотела попросить совета. Мы в Питер собираемся всей семьей. А я очень хочу в Петергоф съездить. Расскажите - как туда добраться удобней всего будет?
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Как добраться до Петергофа?

Сообщение Пантерка » Сегодня, 18:53

Удобней всего купить экскурсию. Обычно автобусы отъезжают прямо из центра города - с Невского проспекта. Вас довезут до места и там гид проведет по самым интересным местам и все расскажет
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Как добраться до Петергофа?

Сообщение Holly » Сегодня, 19:11

Да ну! Очень не люблю за ручку с гидом бегать. Я вообще считаю, что самой куда интересней новые места изучать. В этом случае ведь вы словно видите город другими глазами - вы замечаете и впитываете все то, что интересно именно вам вместо унылого "посмотрите направо, посмотрите налево". Так что лучше езжайте своим ходом, благо, это сделать не сложно - те же метеоры до Петергофа ходят постоянно. Вот тут можно на них купить билет: https://meteorkronshtadt.com/meteor-petergof/
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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Re: Как добраться до Петергофа?

Сообщение Fillana » 46 минут назад

Ой! Мы в прошлом году на метеоре тоже ездили - дети были просто в восторге от такой поездки. А все потому, что прокатиться по воде никто не откажется. Там, кстати такие виды будут шикарные - весь Питер как на ладони!
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