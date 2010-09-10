Сообщение Fillana » 46 минут назад

Ой! Мы в прошлом году на метеоре тоже ездили - дети были просто в восторге от такой поездки. А все потому, что прокатиться по воде никто не откажется. Там, кстати такие виды будут шикарные - весь Питер как на ладони!