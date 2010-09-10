Как добраться до Петергофа?
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Как добраться до Петергофа?
Здравствуйте. Хотела попросить совета. Мы в Питер собираемся всей семьей. А я очень хочу в Петергоф съездить. Расскажите - как туда добраться удобней всего будет?
Re: Как добраться до Петергофа?
Удобней всего купить экскурсию. Обычно автобусы отъезжают прямо из центра города - с Невского проспекта. Вас довезут до места и там гид проведет по самым интересным местам и все расскажет
Re: Как добраться до Петергофа?
Да ну! Очень не люблю за ручку с гидом бегать. Я вообще считаю, что самой куда интересней новые места изучать. В этом случае ведь вы словно видите город другими глазами - вы замечаете и впитываете все то, что интересно именно вам вместо унылого "посмотрите направо, посмотрите налево". Так что лучше езжайте своим ходом, благо, это сделать не сложно - те же метеоры до Петергофа ходят постоянно. Вот тут можно на них купить билет: https://meteorkronshtadt.com/meteor-petergof/
Re: Как добраться до Петергофа?
Ой! Мы в прошлом году на метеоре тоже ездили - дети были просто в восторге от такой поездки. А все потому, что прокатиться по воде никто не откажется. Там, кстати такие виды будут шикарные - весь Питер как на ладони!
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