Промокод на мегамаркете где найти?
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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Промокод на мегамаркете где найти?
Где и как найти максимально выгодный промокод на мегамаркете? Можете подсказать проверенные сайты, которые публикуют лучшие промокоды? Постоянно там что-нибудь по мелочи покупаю, но промокоды прежде не вводил, даже не знал о них. Тут https://t.me/s/Megamarket_Promokodi_2024 кто-то берёт? Какие еще подобные источники знаете? Группы в соц.сетях, мессенджеры, сайты, не важно.
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