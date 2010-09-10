Промокод на мегамаркете где найти?

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Промокод на мегамаркете где найти?

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 20:54

Где и как найти максимально выгодный промокод на мегамаркете? Можете подсказать проверенные сайты, которые публикуют лучшие промокоды? Постоянно там что-нибудь по мелочи покупаю, но промокоды прежде не вводил, даже не знал о них. Тут https://t.me/s/Megamarket_Promokodi_2024 кто-то берёт? Какие еще подобные источники знаете? Группы в соц.сетях, мессенджеры, сайты, не важно.
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