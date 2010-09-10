Выявление дефектов
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Выявление дефектов
Для выявления дефектов камер сгораний в печах нам нужен хороший эндоскоп. У нас есть, но старый и по техническим параметрам уже не годится. Где посмотреть современные модели технических эндоскопов?
5006
Re: Выявление дефектов
Хороший эндоскоп штука не из дешёвых, но если неправильно провести диагностику оборудования, то в итоге её ремонт, а то и полная замена встанет намного дороже. В этой компании Вы найдёте много моделей современных эндоскопов различного назначения и уровня сложности.
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