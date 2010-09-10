Сообщение Володя9 » Сегодня, 07:56

Для выявления дефектов камер сгораний в печах нам нужен хороший эндоскоп. У нас есть, но старый и по техническим параметрам уже не годится. Где посмотреть современные модели технических эндоскопов?

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