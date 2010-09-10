Выявление дефектов

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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Выявление дефектов

Сообщение Володя9 » Сегодня, 07:56

Для выявления дефектов камер сгораний в печах нам нужен хороший эндоскоп. У нас есть, но старый и по техническим параметрам уже не годится. Где посмотреть современные модели технических эндоскопов?
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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Re: Выявление дефектов

Сообщение Companion » Сегодня, 08:09

Хороший эндоскоп штука не из дешёвых, но если неправильно провести диагностику оборудования, то в итоге её ремонт, а то и полная замена встанет намного дороже. В этой компании Вы найдёте много моделей современных эндоскопов различного назначения и уровня сложности.
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