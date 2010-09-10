Вопрос про аккредитацию медсестер

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Вопрос про аккредитацию медсестер

Сообщение Fillana » Сегодня, 10:46

Здравствуйте. Я была в декрете и за время моего отпуска много поменялось. Теперь нужно аккредитацию проходить. Подскажите - как проходит сейчас первичная аккредитация медсестер? А то на работу надо выходить, а я прямо растерялась..
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Вопрос про аккредитацию медсестер

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 10:53

Да, вы правы. Теперь для того, чтобы пройти первичную аккредитацию медицинский работник должен набрать как минимум 144 балла НМО. Так что вам придется подучиться
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Вопрос про аккредитацию медсестер

Сообщение Пантерка » Сегодня, 11:17

Ну а в чем проблема? Сейчас ведь такое обучение проходит дистанционно, а раз так, то я не вижу никаких сложностей. Вот здесь можете выбрать для себя подходящие курсы и набрать недостающие баллы: https://profacademy.online/category/cou ... abotnikov/ Там же и вся информация про аккредитацию медсестер есть.
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