Сообщение Fillana » Сегодня, 10:46

Здравствуйте. Я была в декрете и за время моего отпуска много поменялось. Теперь нужно аккредитацию проходить. Подскажите - как проходит сейчас первичная аккредитация медсестер? А то на работу надо выходить, а я прямо растерялась..