Вопрос про аккредитацию медсестер
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Вопрос про аккредитацию медсестер
Здравствуйте. Я была в декрете и за время моего отпуска много поменялось. Теперь нужно аккредитацию проходить. Подскажите - как проходит сейчас первичная аккредитация медсестер? А то на работу надо выходить, а я прямо растерялась..
Re: Вопрос про аккредитацию медсестер
Да, вы правы. Теперь для того, чтобы пройти первичную аккредитацию медицинский работник должен набрать как минимум 144 балла НМО. Так что вам придется подучиться
Re: Вопрос про аккредитацию медсестер
Ну а в чем проблема? Сейчас ведь такое обучение проходит дистанционно, а раз так, то я не вижу никаких сложностей. Вот здесь можете выбрать для себя подходящие курсы и набрать недостающие баллы: https://profacademy.online/category/cou ... abotnikov/ Там же и вся информация про аккредитацию медсестер есть.
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