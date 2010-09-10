Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1588
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:00

Доброго времени суток, подскажите, где можно посмотреть хорошие колечки с хорошими камушками? У меня скоро день рождения, семья моя спросила что мне подарить. Я если честно затрудняюсь с подарком, но от ювелирных украшений никогда не отказываюсь)
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1586
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 19:21

Приветствую, мы мне не так давно тоже подарок выбирали, я хотела дорожку из камушков покрупнее, а между ними чтобы были мелкие, такое сочетание очень блескучее, я люблю много блеска. Крупненькие в сумме почти карат вышли. Сначала думала попросить золотое кольцо с большим бриллиантом, но когда камень один, оно больше как помолвочное смотрится, а мне такое пока не надо, я птица свободного полета, суженый пока не встретился.
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