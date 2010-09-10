Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Доброго времени суток, подскажите, где можно посмотреть хорошие колечки с хорошими камушками? У меня скоро день рождения, семья моя спросила что мне подарить. Я если честно затрудняюсь с подарком, но от ювелирных украшений никогда не отказываюсь)
Re: Подскажите
Приветствую, мы мне не так давно тоже подарок выбирали, я хотела дорожку из камушков покрупнее, а между ними чтобы были мелкие, такое сочетание очень блескучее, я люблю много блеска. Крупненькие в сумме почти карат вышли. Сначала думала попросить золотое кольцо с большим бриллиантом, но когда камень один, оно больше как помолвочное смотрится, а мне такое пока не надо, я птица свободного полета, суженый пока не встретился.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя