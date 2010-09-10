Сообщение zevc » Сегодня, 13:00

Доброго времени суток, подскажите, где можно посмотреть хорошие колечки с хорошими камушками? У меня скоро день рождения, семья моя спросила что мне подарить. Я если честно затрудняюсь с подарком, но от ювелирных украшений никогда не отказываюсь)