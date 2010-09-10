Где можно титан закупить?

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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Где можно титан закупить?

Сообщение Níell » Сегодня, 16:32

Добрый день. Кто даст наводку на надежного поставщика титана? Нам на предприятие лист титановый нужен и, конечно, хотелось бы его найти по максимально выгодной цене
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Где можно титан закупить?

Сообщение Venik » Сегодня, 16:39

Ну дешево вы его точно сейчас не купите. Он стабильно растет в цене, так что стоит соглашаться на то, что есть. И поторопитесь - а то еще подорожает!
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Где можно титан закупить?

Сообщение Sotas » Сегодня, 16:50

На мой взгляд это в корне не верный подход. Ведь все дело в том, что в стоимость титана входит не только его номинальная цена, но и стоимость доставки и другие накладные расходы. Вот и нужно искать поставщика, который поставит вам этот металл на максимально выгодных условиях. Вот здесь, например, можно выгодно купить лист титановый: https://super-splav.ru/titanovye-listy
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