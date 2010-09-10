Где можно титан закупить?
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Где можно титан закупить?
Добрый день. Кто даст наводку на надежного поставщика титана? Нам на предприятие лист титановый нужен и, конечно, хотелось бы его найти по максимально выгодной цене
Re: Где можно титан закупить?
Ну дешево вы его точно сейчас не купите. Он стабильно растет в цене, так что стоит соглашаться на то, что есть. И поторопитесь - а то еще подорожает!
Re: Где можно титан закупить?
На мой взгляд это в корне не верный подход. Ведь все дело в том, что в стоимость титана входит не только его номинальная цена, но и стоимость доставки и другие накладные расходы. Вот и нужно искать поставщика, который поставит вам этот металл на максимально выгодных условиях. Вот здесь, например, можно выгодно купить лист титановый: https://super-splav.ru/titanovye-listy
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