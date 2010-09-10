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viktorcok Гость RZN.info Сообщения: 90 Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13 Откуда: Москва Базы сайтов знакомств (датинг базы) по РФ, ЕВРОПЕ И МИРУ. 2023-2024 г. Цитата Сообщение viktorcok » Вчера, 23:45



Представляю Вашему вниманию новую подборку баз датинга: базы сайтов знакомств Европы и России.



В общей сложности более 83 000 000 контактов людей со всего мира



Базы известных сайтов знакомств МИР и РФ



База blossoms.com 2024 – 8 000 р.

База abcoeur.com 2024 – 4 000 р.

База cupid.com 2024– 7 000 р.

База expatica.com 2024 – 3 000 р.

База faniq.com 2024 – 9 000 р.

База flirtbox.com 2024 – 8 000 р.

База gleden.com 2024 – 8 000 р.

База hookuphotel.com 2023 – 9 000 р.

База vampirefreaks.com 2023 – 4 000 р.

База mindful.com 2022 (3 млн контактов) – 14 000 р

База topface.com (299 тыс. контактов) – 11 000 р.

База f4znakomstva.ru (35 тыс. контактов) – 4 000 р.

База topface.com (299 тыс. контактов) – 11 000 р.

База gdepapa.ru (21 тыс. контактов) – 2 000 р.

База juliadates.com 2024 (44 тыс. контактов) – 5 000 р.

База kismia.com 2023 (39 тыс. контактов) – 4 000 р.

База love-story.org.ua 2023 (55 тыс. контактов) – 6 000 р.

База privetsecret.com 2024 (61 тыс. контактов) – 7 000 р.

База bez-kompleksov.com 2023 (11 тыс. контактов) – 1 500 р.

База naytiparu.ru 2025 (33 тыс. контактов) – 4 000 р.

База bimeon.ru 2024 (21 тыс. контактов) – 2 000 р.

База free-russian-dating.net 2020 (30 тыс. контактов) – 3 000 р.

База emilydates.com 2023 (11 тыс. контактов) – 2 000 р.

База nataliedate.com 2024 (121 тыс. контактов) – 15 000 р.

База fdating.com 2024 (87 тыс. контактов) – 9 000 р.

База shuri-muri.com 2023 (28 тыс. контактов) – 4 000 р.

База oneamour.com 2024 (31 тыс. контактов) – 4 000 р.

База mamba.ru 2023 (Россия, 600 000 контактов) – 5 000 р.



Имеется огромное количество баз по миру, не перечисленных тут.



По запросу вышлю пробники любой базы и точные её характеристики: количество контактов, содержащиеся данные и т.д.

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По-прежнему актуально:

1. Рассылки по Whatsapp и Telegram

2. Email рассылки любого объёма

3. Подбор целевой аудитории по любым запросам, включая самым редким.

4. Сбор и продажа любых баз Email и мобильных. Любые тематики и регионы

5. Продажа баз Avito.

6. Продажа баз директоров и руководителей.

7. Базы телемагазинов, фармацевтических партнёрок, вещевых партнёрок

8. Продажа баз форекс трейдеров.

9. Продажа датинг баз (базы сайтов знакомств)

10. Продажа баз казино по РФ, Европе и США.

11. Продажа программного обеспечения и учебных материалов для рассылок Email, Whatsapp, Telegram.

12. Система управления репутацией в сети

13. Все виды прокси серверов по 70 % стран планеты

14. SMTP серверы для email рассылок. Аренда и настройка.



Telegram:

Skype: prostie.resheniya

email:

ICQ 8889821 Продаю датинг базы (dating bases). Базы сайтов знакомств.Представляю Вашему вниманию новую подборку баз датинга: базы сайтов знакомств Европы и России.В общей сложности более 83 000 000 контактов людей со всего мираБазы известных сайтов знакомств МИР и РФБаза blossoms.com 2024 – 8 000 р.База abcoeur.com 2024 – 4 000 р.База cupid.com 2024– 7 000 р.База expatica.com 2024 – 3 000 р.База faniq.com 2024 – 9 000 р.База flirtbox.com 2024 – 8 000 р.База gleden.com 2024 – 8 000 р.База hookuphotel.com 2023 – 9 000 р.База vampirefreaks.com 2023 – 4 000 р.База mindful.com 2022 (3 млн контактов) – 14 000 рБаза topface.com (299 тыс. контактов) – 11 000 р.База f4znakomstva.ru (35 тыс. контактов) – 4 000 р.База topface.com (299 тыс. контактов) – 11 000 р.База gdepapa.ru (21 тыс. контактов) – 2 000 р.База juliadates.com 2024 (44 тыс. контактов) – 5 000 р.База kismia.com 2023 (39 тыс. контактов) – 4 000 р.База love-story.org.ua 2023 (55 тыс. контактов) – 6 000 р.База privetsecret.com 2024 (61 тыс. контактов) – 7 000 р.База bez-kompleksov.com 2023 (11 тыс. контактов) – 1 500 р.База naytiparu.ru 2025 (33 тыс. контактов) – 4 000 р.База bimeon.ru 2024 (21 тыс. контактов) – 2 000 р.База free-russian-dating.net 2020 (30 тыс. контактов) – 3 000 р.База emilydates.com 2023 (11 тыс. контактов) – 2 000 р.База nataliedate.com 2024 (121 тыс. контактов) – 15 000 р.База fdating.com 2024 (87 тыс. контактов) – 9 000 р.База shuri-muri.com 2023 (28 тыс. контактов) – 4 000 р.База oneamour.com 2024 (31 тыс. контактов) – 4 000 р.База mamba.ru 2023 (Россия, 600 000 контактов) – 5 000 р.Имеется огромное количество баз по миру, не перечисленных тут.По запросу вышлю пробники любой базы и точные её характеристики: количество контактов, содержащиеся данные и т.д.----------------------------------------------------------------------------По-прежнему актуально:1. Рассылки по Whatsapp и Telegram2. Email рассылки любого объёма3. Подбор целевой аудитории по любым запросам, включая самым редким.4. Сбор и продажа любых баз Email и мобильных. Любые тематики и регионы5. Продажа баз Avito.6. Продажа баз директоров и руководителей.7. Базы телемагазинов, фармацевтических партнёрок, вещевых партнёрок8. Продажа баз форекс трейдеров.9. Продажа датинг баз (базы сайтов знакомств)10. Продажа баз казино по РФ, Европе и США.11. Продажа программного обеспечения и учебных материалов для рассылок Email, Whatsapp, Telegram.12. Система управления репутацией в сети13. Все виды прокси серверов по 70 % стран планеты14. SMTP серверы для email рассылок. Аренда и настройка.Telegram: https://t.me/directc0nnecti0n Skype: prostie.resheniyaemail: prostie-resheniya@yandex.ru ICQ 8889821 Вернуться к началу

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