Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1588
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 44 минуты назад

Доброго времени суток. Я профессиональный фотограф, у меня есть несколько комнат под разную тематику. На новый год тоже хочу подготовить отдельную комнату для фотосессий. Нужно купить елку, главное, чтобы она максимально была похожа на живую. Кто в курсе, где можно найти такие деревья?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей