Сообщение klonik » 44 минуты назад

Доброго времени суток. Я профессиональный фотограф, у меня есть несколько комнат под разную тематику. На новый год тоже хочу подготовить отдельную комнату для фотосессий. Нужно купить елку, главное, чтобы она максимально была похожа на живую. Кто в курсе, где можно найти такие деревья?