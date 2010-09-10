Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1590
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:42

Доброго времени суток. Я профессиональный фотограф, у меня есть несколько комнат под разную тематику. На новый год тоже хочу подготовить отдельную комнату для фотосессий. Нужно купить елку, главное, чтобы она максимально была похожа на живую. Кто в курсе, где можно найти такие деревья?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1592
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 48 минут назад

Приветствую. Моя подруга тоже работает фотографом, у нее своя фотостудия. К новому году тоже подготовила пару комнат для фотосессий, наняла еще другого фотографа, так как желающих было полно. В одной у нее была синяя елка искусственная литая , а в другой классическая зеленая. Скажу честно, выглядят очень натурально, даже синяя. Одна была высокая, доставала до потолка, а другая была чуть поменьше, чтобы с детьми было удобнее фотографироваться. В общем, клиенты были в восторге от фотосессий.
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