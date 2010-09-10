Подскажите
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Подскажите
Девочки привет, я долгое время работала в одной из фармацевтических компаний. Сейчас мне пришлось по личным причинам уволиться. Сейчас активно нахожусь в поиске работы. Но меня буквально на днях предложили работу в Эвалар. Работа мне нужна, но я боюсь что меня не устроят условия труда. Как быть, даже не знаю.
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