Подскажите
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Подскажите
Девочки привет, я долгое время работала в одной из фармацевтических компаний. Сейчас мне пришлось по личным причинам уволиться. Сейчас активно нахожусь в поиске работы. Но меня буквально на днях предложили работу в Эвалар. Работа мне нужна, но я боюсь что меня не устроят условия труда. Как быть, даже не знаю.
Re: Подскажите
Привет, а какая у тебя профессия? Просто я тоже работаю в одной из крупнейших фармацевтических компаний. Когда искала работу тоже, переживала очень, что не смогу привыкнуть и мне будет тяжело. Но я перед тем, как пойти на собеседование изучала рейтинг фармацевтических компаний https://primpress.ru/article/112123 . Этот рейтинг был составлен по оценкам сотрудников, которые работали в этих компаниях. И я тебе скажу, что рейтинг неплохо так помогает определиться с выбором. Думаю, что и тебе стоит его изучить.
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