Сообщение klonik » Сегодня, 15:16

Девочки привет, я долгое время работала в одной из фармацевтических компаний. Сейчас мне пришлось по личным причинам уволиться. Сейчас активно нахожусь в поиске работы. Но меня буквально на днях предложили работу в Эвалар. Работа мне нужна, но я боюсь что меня не устроят условия труда. Как быть, даже не знаю.