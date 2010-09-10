Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1590
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:16

Девочки привет, я долгое время работала в одной из фармацевтических компаний. Сейчас мне пришлось по личным причинам уволиться. Сейчас активно нахожусь в поиске работы. Но меня буквально на днях предложили работу в Эвалар. Работа мне нужна, но я боюсь что меня не устроят условия труда. Как быть, даже не знаю.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1592
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 39 минут назад

Привет, а какая у тебя профессия? Просто я тоже работаю в одной из крупнейших фармацевтических компаний. Когда искала работу тоже, переживала очень, что не смогу привыкнуть и мне будет тяжело. Но я перед тем, как пойти на собеседование изучала рейтинг фармацевтических компаний https://primpress.ru/article/112123 . Этот рейтинг был составлен по оценкам сотрудников, которые работали в этих компаниях. И я тебе скажу, что рейтинг неплохо так помогает определиться с выбором. Думаю, что и тебе стоит его изучить.
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