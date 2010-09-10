Покупка авто

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1590
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка авто

Сообщение klonik » Сегодня, 18:06

Здравствуйте, знающие люди подскажите сейчас вообще есть автосалон, где можно приобрести автомобиль Hyundai? Замечаю, что сейчас купить хорошую иномарку становится все сложнее. Очень много на автомобильном рынке страны китайских автомобилей.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1592
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка авто

Сообщение zevc » 22 минуты назад

Добрый день, конечно есть автосалон хендай в Москве. Компания Рольф, на рынке уже много лет. Предоставляет не только новые автомобили марки Hyundai, но и с пробегом по выгодным ценам. При этом сами же проводят обслуживание этих автомобилей и ремонт. В принципе, как и в большинстве автомобильных салонов действуют скидки и акции, чтобы можно было выгодно приобрести автомобиль.
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