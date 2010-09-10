Сообщение klonik » Сегодня, 18:06

Здравствуйте, знающие люди подскажите сейчас вообще есть автосалон, где можно приобрести автомобиль Hyundai? Замечаю, что сейчас купить хорошую иномарку становится все сложнее. Очень много на автомобильном рынке страны китайских автомобилей.