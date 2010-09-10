Покупка авто
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Покупка авто
Здравствуйте, знающие люди подскажите сейчас вообще есть автосалон, где можно приобрести автомобиль Hyundai? Замечаю, что сейчас купить хорошую иномарку становится все сложнее. Очень много на автомобильном рынке страны китайских автомобилей.
Re: Покупка авто
Добрый день, конечно есть автосалон хендай в Москве. Компания Рольф, на рынке уже много лет. Предоставляет не только новые автомобили марки Hyundai, но и с пробегом по выгодным ценам. При этом сами же проводят обслуживание этих автомобилей и ремонт. В принципе, как и в большинстве автомобильных салонов действуют скидки и акции, чтобы можно было выгодно приобрести автомобиль.
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