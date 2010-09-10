История кубачинского серебра
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
История кубачинского серебра
История кубачинского серебра интересует, где можно про это подробнее почитать?
Re: История кубачинского серебра
Очень узкая тема. не думала, что это еще кому-то кроме меня на этом форуме интересна) Вот http://znamenitosti.info/istorija-i-oso ... ltury.dhtm хорошая статья, сама долго искала полезный материал по теме. Так что читайте и отпишите свое мнение про нее)
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя