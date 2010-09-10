История кубачинского серебра

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1590
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

История кубачинского серебра

Сообщение klonik » Сегодня, 18:13

История кубачинского серебра интересует, где можно про это подробнее почитать?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1592
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: История кубачинского серебра

Сообщение zevc » Сегодня, 18:15

Очень узкая тема. не думала, что это еще кому-то кроме меня на этом форуме интересна) Вот http://znamenitosti.info/istorija-i-oso ... ltury.dhtm хорошая статья, сама долго искала полезный материал по теме. Так что читайте и отпишите свое мнение про нее)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя