Букмекерская контора
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Букмекерская контора
С нами в одном здании открыли ППС букмекерской конторы. Девочки периодически бегают, ставят, многие даже выигрываю. Пусть немного, но приятно, деньги лишними не бывают. И я очень хочу попробовать, но никак не могу справиться со стеснением. Что можно сделать?
Re: Букмекерская контора
Наверное, вам проще будет себе Фонбет установить на телефон, либо зайти в онлайн-версию букмекерской конторы и ставки делать там. Суть та же самая, только никуда ходить не придется, никому рассказывать не обязательно. Я точно так же скрываю от всех свое увлечение ставками, потому что в обществе у нас это как бы не одобряется. А выиграть можно, только нужно подходить к ставкам с умом.
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