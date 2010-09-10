Сообщение zevc » Сегодня, 14:47

С нами в одном здании открыли ППС букмекерской конторы. Девочки периодически бегают, ставят, многие даже выигрываю. Пусть немного, но приятно, деньги лишними не бывают. И я очень хочу попробовать, но никак не могу справиться со стеснением. Что можно сделать?