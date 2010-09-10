Букмекерская контора

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1593
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Букмекерская контора

Сообщение zevc » Сегодня, 14:47

С нами в одном здании открыли ППС букмекерской конторы. Девочки периодически бегают, ставят, многие даже выигрываю. Пусть немного, но приятно, деньги лишними не бывают. И я очень хочу попробовать, но никак не могу справиться со стеснением. Что можно сделать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1591
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Букмекерская контора

Сообщение klonik » Сегодня, 16:36

Наверное, вам проще будет себе Фонбет установить на телефон, либо зайти в онлайн-версию букмекерской конторы и ставки делать там. Суть та же самая, только никуда ходить не придется, никому рассказывать не обязательно. Я точно так же скрываю от всех свое увлечение ставками, потому что в обществе у нас это как бы не одобряется. А выиграть можно, только нужно подходить к ставкам с умом.
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