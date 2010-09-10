Подскажите
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Подскажите
Давно не проверяла, в какую сумму обходится авторизация клиентов на сайте. А тут к нам пришла новенькая девочка, показала, я прямо обалдела – в век цифровых технологий сообщения стоят как десять лет назад. Грабеж, да и только. Как минимизировать расходы?
Re: Подскажите
Заходите сюда https://mobilgroup.ru/uslugi-authorization.html , авторизация по звонку вместо смс вам от них нужна. Вообще, уже много кто перешел именно на звонок, сообщения давно подорожали и, что раздражает, операторы на них прямо настаивают. Звонок намного дешевле, причем местами он даже удобнее. Почитайте, как это работает, девочке-менеджеру и премию можно будет потом выписать за то, что внимание обратила.
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