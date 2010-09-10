Сообщение klonik » Вчера, 22:13

Давно не проверяла, в какую сумму обходится авторизация клиентов на сайте. А тут к нам пришла новенькая девочка, показала, я прямо обалдела – в век цифровых технологий сообщения стоят как десять лет назад. Грабеж, да и только. Как минимизировать расходы?