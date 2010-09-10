Стоматология
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Стоматология
Здравствуйте, подскажите, куда можно отвести дитятку с молочными зубами, чтобы нам посмотрели, почистили, может посеребрили. Я в инете начиталась, что молочные зубы тоже надо стоматологу показывать и их тоже лечат. Мы ни разу не были)
Re: Стоматология
Добрый день, вот не поверите, я лет так до 6 пока ребенку не исполнилось была в полной уверенности, что молочные зубы можно не лечить, они же выпадут, смысл ходить тратить время и деньги? Оказалось нелеченый молочный может инфицировать зародыш постоянного! Я была в шоке! Сейчас сюда ходим раз в полгода https://paloma-blanca.ru/service/detska ... atologiya/ , деть понял, что это обязаловка, сначала возмущался, а теперь как должное)
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