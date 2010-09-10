Стоматология

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1594
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Стоматология

Сообщение klonik » Вчера, 22:24

Здравствуйте, подскажите, куда можно отвести дитятку с молочными зубами, чтобы нам посмотрели, почистили, может посеребрили. Я в инете начиталась, что молочные зубы тоже надо стоматологу показывать и их тоже лечат. Мы ни разу не были)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Стоматология

Сообщение zevc » Вчера, 23:36

Добрый день, вот не поверите, я лет так до 6 пока ребенку не исполнилось была в полной уверенности, что молочные зубы можно не лечить, они же выпадут, смысл ходить тратить время и деньги? Оказалось нелеченый молочный может инфицировать зародыш постоянного! Я была в шоке! Сейчас сюда ходим раз в полгода https://paloma-blanca.ru/service/detska ... atologiya/ , деть понял, что это обязаловка, сначала возмущался, а теперь как должное)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя