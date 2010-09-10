Сообщение klonik » Вчера, 22:24

Здравствуйте, подскажите, куда можно отвести дитятку с молочными зубами, чтобы нам посмотрели, почистили, может посеребрили. Я в инете начиталась, что молочные зубы тоже надо стоматологу показывать и их тоже лечат. Мы ни разу не были)